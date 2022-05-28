РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
15:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь (РПЦ) продолжит укреплять единство с Украинской православной церковью (УПЦ), которое еще сохраняется. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Сегодня многие враждебные силы брошены на то, чтобы эту церковь уничтожить. Раскольники пытаются отнять у нее имущество, власти Украины организовали гонения, в целом ряде областей Украинская православная церковь запрещена, ее храмы закрыты на замок, совершаются рейдерские захваты храмов, пытаются лишить УПЦ ее законного наименования, пытаются переименовать ее в Российскую церковь на Украине. <…> Единство между Русской православной церковью и Украинской православной церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что УПЦ «не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях». «Вчерашними решениями УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве», — считает иерарх.
УПЦ является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус Украинской православной церкви был отражен в Уставе Русской православной церкви, принятом Архиерейским собором в 2000 году. При этом, как поясняется на официальном сайте Московского патриархата в разделе «Самоуправляемые Церкви», УПЦ «сохраняет молитвенное и каноническое единство с Русской православной церковью, через которую она пребывает в единстве со всеми поместными православными церквами».
В постановлении Собора УПЦ, прошедшего в пятницу в Киеве, говорится о том, что приняты «дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Собор, говорится, в частности, в его решении, «имел суждение о возобновлении мироварения в Украинской православной церкви» и принял решение открывать приходы за рубежом, что является прерогативой исключительно автокефальных церквей. Собор УПЦ также выразил надежду на возобновление диалога с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Для этого, говорится в постановлении, представителям ПЦУ необходимо прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ в свою юрисдикцию.
НОВОСТИ
- 09:30 28.05.2022
- Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
- 17:12 27.05.2022
- В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США — МО РФ
- 15:32 27.05.2022
- В Белоруссии создадут группировку войск на южном направлении — Минобороны
- 12:05 27.05.2022
- ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец
- 23:00 26.05.2022
- Украина получила штурмовики Су-25 и вертолены Ми-17 из Восточной Европы - СМИ
- 22:24 26.05.2022
- Военные США не будут участвовать в процессе вывоза зерна с Украины - Пентагон
- 19:25 26.05.2022
- Из разминированного порта Мариуполя шесть судов не уходят из-за судовладельцев
- 19:05 26.05.2022
- Байден дал распоряжение Пентагону воспринимать Китай как угрозу - Госдеп
- 13:32 26.05.2022
- Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
- 10:32 26.05.2022
- В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать