РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) продолжит укреплять единство с Украинской православной церковью (УПЦ), которое еще сохраняется. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Сегодня многие враждебные силы брошены на то, чтобы эту церковь уничтожить. Раскольники пытаются отнять у нее имущество, власти Украины организовали гонения, в целом ряде областей Украинская православная церковь запрещена, ее храмы закрыты на замок, совершаются рейдерские захваты храмов, пытаются лишить УПЦ ее законного наименования, пытаются переименовать ее в Российскую церковь на Украине. <…> Единство между Русской православной церковью и Украинской православной церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что УПЦ «не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях». «Вчерашними решениями УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве», — считает иерарх.

УПЦ является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус Украинской православной церкви был отражен в Уставе Русской православной церкви, принятом Архиерейским собором в 2000 году. При этом, как поясняется на официальном сайте Московского патриархата в разделе «Самоуправляемые Церкви», УПЦ «сохраняет молитвенное и каноническое единство с Русской православной церковью, через которую она пребывает в единстве со всеми поместными православными церквами».

В постановлении Собора УПЦ, прошедшего в пятницу в Киеве, говорится о том, что приняты «дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Собор, говорится, в частности, в его решении, «имел суждение о возобновлении мироварения в Украинской православной церкви» и принял решение открывать приходы за рубежом, что является прерогативой исключительно автокефальных церквей. Собор УПЦ также выразил надежду на возобновление диалога с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Для этого, говорится в постановлении, представителям ПЦУ необходимо прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ в свою юрисдикцию.