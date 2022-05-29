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В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии

10:15 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 тыс. жилых домов и других построек в канадских провинциях Квебек и Онтарио целую неделю остаются без электроэнергии, так как аварийные бригады не могут восстановить линии электропередачи, поврежденные во время грозы 21 мая. Об этом в субботу сообщил телеканал «Глобал ньюс».

Сильная гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, обрушилась на Квебек и Онтарио в минувшую субботу. В этих провинциях без света остались до полмиллиона потребителей. В Оттаве (провинция Онтарио) без электроэнергии до сих пор остаются порядка 19 тыс. жилых домов и других построек. По данным местного совета, ученики около 20 столичных школ из-за этого не ходили на занятия целую неделю. Для восстановления поврежденных электросетей в Квебек и Онтарио прибыли аварийные бригады из других провинций Канады.

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