В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 тыс. жилых домов и других построек в канадских провинциях Квебек и Онтарио целую неделю остаются без электроэнергии, так как аварийные бригады не могут восстановить линии электропередачи, поврежденные во время грозы 21 мая. Об этом в субботу сообщил телеканал «Глобал ньюс».



Сильная гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, обрушилась на Квебек и Онтарио в минувшую субботу. В этих провинциях без света остались до полмиллиона потребителей. В Оттаве (провинция Онтарио) без электроэнергии до сих пор остаются порядка 19 тыс. жилых домов и других построек. По данным местного совета, ученики около 20 столичных школ из-за этого не ходили на занятия целую неделю. Для восстановления поврежденных электросетей в Квебек и Онтарио прибыли аварийные бригады из других провинций Канады.



