В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии
10:15 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильная гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, обрушилась на Квебек и Онтарио в минувшую субботу. В этих провинциях без света остались до полмиллиона потребителей. В Оттаве (провинция Онтарио) без электроэнергии до сих пор остаются порядка 19 тыс. жилых домов и других построек. По данным местного совета, ученики около 20 столичных школ из-за этого не ходили на занятия целую неделю. Для восстановления поврежденных электросетей в Квебек и Онтарио прибыли аварийные бригады из других провинций Канады.
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