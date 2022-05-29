Ситуация с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов привлекла внимание УЕФА

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с полицией, властями и Французской федерацией футбола в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УЕФА.



«В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в заявлении пресс-службы.



