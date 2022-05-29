Ситуация с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов привлекла внимание УЕФА
10:25 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в заявлении пресс-службы.
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