Вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, Турция не одобряет - Эрдоган
15:40 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К сожалению, встречи нашей делегации с [представителями] Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не сделали необходимых шагов в отношении Турции. И они все еще позволяют террористам гулять по улицам Стокгольма, а также охраняют их при помощи собственной полиции, — сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Азербайджана. — Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать „да“ вступлению в НАТО стран, поддерживающих терроризм». Слова президента в воскресенье приводит телеканал Эн-ти-ви.
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