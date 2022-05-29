0
0
131
НОВОСТИ

Организация финала Лиги чемпионов в Париже провал для Франции - политики

15:50 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень организации финального матча Лиги чемпионов в Париже в субботу вечером стал настоящим провалом для Франции в глазах остального мира и поставил вопрос о предстоящих в 2024 году Олимпийских играх. Такое мнение высказали ведущие политики Франции в воскресенье.

«Прежде всего это чувство унижения. На нас смотрит весь мир, и все столицы, которые видели это, могли констатировать, что Франция больше не может организовывать крупные мероприятия, поскольку они выходят из-под контроля», — заявила в эфире телеканала Эль-се-и экс-кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она выразила мнение, что во Франции крупные мероприятия все чаще перерастают в «беспорядки с попытками мародерства» и сопровождаются «уже традиционными нарушениями».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:40 29.05.2022
Вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, Турция не одобряет - Эрдоган
0
163
13:45 29.05.2022
Соцпартия Молдавии предложила оппозиции объединиться против правительства
0
336
13:40 29.05.2022
Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к решениям собора Украинской церкви
0
384
12:40 29.05.2022
Казахстан: Директора Национального музея задержали по делу о хищении бюджетных средств
0
353
12:35 29.05.2022
На финал Кубка России по футболу проданы все билеты
0
354
11:40 29.05.2022
На юге и в центральной части РФ продлен режим ограничения полетов
0
444
10:35 29.05.2022
Более 89тыс. человек с симптомами лихорадки выявили В КНДР за сутки
0
499
10:25 29.05.2022
Ситуация с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов привлекла внимание УЕФА
0
491
10:15 29.05.2022
В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии
0
454
09:30 29.05.2022
В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст
0
462

Возврат к списку