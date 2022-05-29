Организация финала Лиги чемпионов в Париже провал для Франции - политики

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень организации финального матча Лиги чемпионов в Париже в субботу вечером стал настоящим провалом для Франции в глазах остального мира и поставил вопрос о предстоящих в 2024 году Олимпийских играх. Такое мнение высказали ведущие политики Франции в воскресенье.



«Прежде всего это чувство унижения. На нас смотрит весь мир, и все столицы, которые видели это, могли констатировать, что Франция больше не может организовывать крупные мероприятия, поскольку они выходят из-под контроля», — заявила в эфире телеканала Эль-се-и экс-кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она выразила мнение, что во Франции крупные мероприятия все чаще перерастают в «беспорядки с попытками мародерства» и сопровождаются «уже традиционными нарушениями».





