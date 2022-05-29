Организация финала Лиги чемпионов в Париже провал для Франции - политики
15:50 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прежде всего это чувство унижения. На нас смотрит весь мир, и все столицы, которые видели это, могли констатировать, что Франция больше не может организовывать крупные мероприятия, поскольку они выходят из-под контроля», — заявила в эфире телеканала Эль-се-и экс-кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она выразила мнение, что во Франции крупные мероприятия все чаще перерастают в «беспорядки с попытками мародерства» и сопровождаются «уже традиционными нарушениями».
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