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Египет: Экс-кандидата на пост президента приговорили к 15 годам тюрьмы

17:40 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

. Суд Египта приговорил в воскресенье известного в прошлом политика, умеренного исламиста и экс-кандидата на пост президента страны Абдель Монейма Абу аль-Футуха к 15 годам колонии строго режима. Об этом сообщает электронная версия газеты «Аль-Ахрам».

По информации издания, ему инкриминировано нанесение ущерба национальным интересам и руководство «созданной в нарушение положений закона группой». Рассматривавший дело чрезвычайный высший уголовный суд госбезопасности вынес аналогичные приговоры еще шестерым фигурантам дела, в том числе одному из лидеров запрещенной в стране и признанной террористической исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) Махмуду Иззату. Последний является заместителем духовного наставника «братьев» (муршида) Мухаммеда Бадиа, долгое время считался исполняющим его обязанности, а позднее неоднократно был приговорен к смертной казни и к пожизненному заключению (25 лет в Египте). Еще 15 обвиняемых получили пожизненное заключение (25 лет в Египте), а двое — по десять лет тюрьмы.

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