В Европе будущей зимой цена на газ может возрасти до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м - Вучич
17:45 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас цена на бирже TTF около 960 долларов за 1 тыс. кубометров газа, но это потому, что [наступает] лето и потребление низкое. Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до 3,5 тыс., а может даже до 4-5 тыс. долларов», — заявил Вучич.
Сербский лидер отметил, что достигнутое с Россией соглашение о поставках газа на 3 года особенно важно «в смутные времена, когда идет война в Европе, когда идет почти мировая война».
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