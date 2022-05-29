В Подмосковье для детей из Донбасса прошел концерт известных артистов

21:26

Фото Павла Попова

В деревне Топорково Сергиево-Посадского городского округа, на территории «Православного центра образования им. Преподобного Сергия», прошел праздник для воспитанников учреждения и ребят из Донбасса. Он организован «Русским Радио» и приурочен к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Популярные артисты исполнили хиты, были также организованы ремесленные мастер-классы и большой пикник.

«В Московской области сейчас более 23 тыс. жителей, приехавших из Донбасса. Многие находятся у родственников, друзей, а для тех, у кого здесь нет знакомых и родных, мы развернули 8 пунктов временного размещения. Они в основном организованы у нас на базе детских оздоровительных лагерей, там сейчас находится 1,3 тыс. человек и половина из них – дети, – сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. – А не так давно сюда, в образовательный центр им. Преподобного Сергия, приехало еще более 160 детей из Донбасса. Это и ребята, у которых остались на родине семьи, и дети-сироты».

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» создан в октябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Учредителем является Свято-Троицкая Сергиева Лавра Ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви.

Ребята здесь получают духовно-нравственное воспитание и среднее общее образование. В центре есть ресурсный класс, где учатся дети с высоко функциональным расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. С ними работают логопед, дефектолог, клинический и детский психологи. Дополнительно организованы коррекционное плавание, гидрореабилитация, а также уникальная методика лечения посредством контакта с лошадьми – иппотерапия.

«В настоящий момент на территории нашего центра находятся 270 детей, из них 164 – из ДНР и ЛНР. Как и все ребята они учатся, занимаются в кружках, студиях, спортом, ездят на экскурсии, участвуют в мероприятиях. Мы пытаемся реабилитировать их потихоньку, чтобы они начали входить в то эмоциональное состояние, которое и положено детям. Поэтому организуем такие мероприятия – сегодня мы видели у них радость, веселье, ребята остались очень довольны праздником», – сказала директор Православного центра Наталья Лепорская.

В образовательном учреждении действует школа искусств, где ребята могут развивать свои творческие способности. Функционируют ремесленные мастерские, где прививают трудовые навыки. Широкие возможности созданы для занятия спортом – баскетболом, футболом, хоккеем, плаванием, боксом, верховой ездой. Для этого есть спортзалы, поле с искусственным покрытием, открытая коробка, которую заливают на зиму льдом, 25-метровый бассейн, конный клуб.

В 2019 году здесь был создан кадетский корпус. Проводится работа по патриотическому воспитанию и обучение детей основам военной службы. Они изучают огневую, строевую, тактическую подготовку, правила радиационной, химической и биологической защиты.

В концерте приняли участие звезды «Русского Радио» – группа «Земляне», Сергей Лазарев, Роман Архипов, Анна Семенович, Маша Шейх, Ева Власова.

«Мы недавно ездили в Луганск, выступали в госпитале перед ранеными. Видели лица людей, которые были наполнены счастьем от того, что их не бросили, не забыли. И у них уже совершенно другое становится настроение, – сказал клавишник группы «Земляне» Андрей Дубровин. – Сегодня мы увидели такую же радость от ребят. Они совсем еще молодые, в жизни их ждет много всего – и сложного, и легкого. Мы желаем им счастья и здоровья».

Артисты не только исполнили свои хиты, но и привезли детям гуманитарную помощь: бытовую технику и личные вещи, необходимые для комфортной жизни.

«Когда поступило предложение приехать сюда, я сразу же согласился. Сейчас тут находятся и ребята из Донбасса, у них непростое время, хочется поддержать их, пообщаться, подарить подарки. Для детей, когда к ним приезжают люди, которых они видят с экранов телевизоров, это всегда нечто особенное, - сказал Сергей ЛАЗАРЕВ. - Такие мероприятия для меня - не разовая акция. Вместе с моими фан-клубами мы на протяжении уже долгого времени помогаем детям, у которых различные заболевания, собираем средства им на операции, сотрудничаем с благотворительными фондами».

Дети в свою очередь подарили звездам «Русского Радио» ответное выступление, показав несколько вокальных и танцевальных номеров.

«Сейчас много людей, которым необходимы моральная поддержка, доброе слово, рука помощи. И я считаю, что профессия артиста во многом нужна для того, чтобы дарить людям надежду, чувство безопасности, радости, любви, внимания, – сказал Роман Архипов. – А для детей это способ переключится и не думать о непростых моментах, с которыми они сейчас сталкиваются. Музыка спасет мир, я считаю, что это единственный язык, понятный всеми странами, континентами».

Праздничная программа включала также различные мастер-классы. Под руководством опытных умельцев ребята могли собственноручно сделать значки, броши, кулоны или деревянные украшения. Также они посетили пасеку, где им показали как делается мед.

«Я приехал сюда два месяца назад с сестрой Соней, ей 17 лет. Здесь очень хорошо, я учусь играть в футбол, плавать. На уроках труда мы делаем всякие поделки. Ездим в музеи, где нам рассказывают много интересного про разные экспонаты, – сказал 9-летний Артем из Донецка. – Концерт мне очень понравился, я сегодня сфотографировался с Сергеем Лазаревым и с другими артистами».

Не меньше радости оставил и пикник. На нем можно было отведать свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы и кондитерские изделия. А еще пообщаться с артистами в неформальной обстановке и сделать с ними фото на память.

«Здесь в Православном центре мне очень нравится – условия, как дома, кормят отлично. А сегодня был такой классный концерт! Я знаю все песни Сергея Лазарева, моя любимая – «Это всё она». И, не верится даже, мне посчастливилось сфотографировалась с ним, – рассказала 16-летняя Вероника. – Я уже 2,5 года в рядах «Юнармии», записалась туда в ДНР. Друзья рассказали об этом в школе, меня это очень вдохновило и я пошла на занятия. Мне очень интересно заниматься военной и строевой подготовкой, разбирать и собирать автомат, участвовать в соревнованиях и играх».