Будущее территорий Украины, где осуществляется СВО РФ, решат местные жители — Лавров
09:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будущее украинских территорий, где проводится специальная военная операция России, должно определяться их жителями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
«По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, «является безусловным приоритетом». «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Владимиром Зеленским с запретом русского образования, СМИ, культуры, использования русского языка в быту или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», — заключил он.
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