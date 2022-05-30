Будущее территорий Украины, где осуществляется СВО РФ, решат местные жители — Лавров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущее украинских территорий, где проводится специальная военная операция России, должно определяться их жителями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, «является безусловным приоритетом». «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Владимиром Зеленским с запретом русского образования, СМИ, культуры, использования русского языка в быту или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», — заключил он.