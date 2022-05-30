Мощный взрыв прогремел в центре Мелитополя

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сегодня около 07:40 в самом центре города. <…> У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — написал Рогов.