Мощный взрыв прогремел в центре Мелитополя
09:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сегодня около 07:40 в самом центре города. <…> У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — написал Рогов.
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