В России появились четыре новых города-миллионника — Росстат
09:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщили ТАСС в Росстате.
«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее, согласно данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В этих городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 млн человек, добавили в Росстате.
Предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 1,4% — это более двух миллионов человек. Как отмечают в Росстате, после завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.
Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.
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