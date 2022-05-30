Трофейные бронекатера Украины могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько бывших украинских бронекатеров, ставшие трофеями российских войск в ходе спецоперации на Украине, после восстановления технической готовности могут быть использованы для охраны портов Бердянск и Мариуполь. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах региона.

«Есть несколько бронекатеров, ставших трофеями российских моряков. Теперь решается их судьба. Один из вариантов — после восстановления технической готовности они будут использованы для охраны и обороны акваторий портов Бердянск и Мариуполь», — сообщили собеседники агентства.

По их словам, пока нет окончательного решения, кому они будут переданы — морским частям Пограничной службы ФСБ России или Черноморскому флоту. Также отметили, что сейчас идет налаживание оперативной совместимости — по части связи — трофейных катеров с другими силовыми структурами России, а также их обеспечения боеприпасами.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Накануне спецоперации Вооруженных сил РФ в состав Военно-морских сил (ВМС) Украины входили около 25 боевых единиц, в числе которых пять патрульных катеров («Прилуки» (U153) проекта 206МР «Вихрь», P170 «Скадовск» проекта 1400М «Гриф», P171 АК-03, а также P191 «Старобельск» типа «Айленд» и P192 «Сумы» типа «Айленд», переданные США в 2019 и в 2021 годах). Имелось также шесть артиллерийских катеров (проекта 363У «Ровно» (U172), P173 АК-02, P175 «Бердянск», P176 «Никополь», P178 «Лубны» и P180 «Костополь»). Кроме того, в составе ВМС числился противодиверсионный катер U241 «Гола Пристань» проекта Р1415 «Фламинго» и десантный катер L434 «Сватово» проекта 1176 «Акула».

При попытке штурма острова Змеиный 9 мая были потоплены три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» проекта 58181, на каждом из которых мог находиться взвод морской пехоты. Также в составе ВМС находились до 9 бронекатеров проекта 58150/58155 «Гюрза"/"Гюрза-М», один из которых — «Аккерман», по данным «Российской газеты», был брошен экипажем в Бердянске.