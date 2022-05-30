Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ — власти
11:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт зерна прошлого урожая начат из Херсонской области в Россию, сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Есть место куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — сказал собеседник, уточнив, что речь идет именно о продаже зерна в РФ на экспорт.
Он добавил, что также решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные и российские заводы.
Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых. «20 июня начнется уже полноценная уборка», — сказал он.
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