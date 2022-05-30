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В России выявили 3 801 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 801, до 18 327 837. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 019, до 17 733 870. Днем ранее там заявляли о 4 411 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 74, до 379 029. Днем ранее было зарегистрировано 85 смертей.

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