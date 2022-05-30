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Число погибших при обстреле Донецка возросло до шести — штаб территориальной обороны

12:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при обстреле Донецка возросло до шести, пострадали 14 человек. Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны.

В сообщении говорится, что «в результате обстрела ВСУ в Донецке» 6 человек погибли и 14 получили ранения.

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