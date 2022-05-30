Глава Мелитополя возложила ответственность за теракт в городе на Киев
12:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв автомобиля в Мелитополе — это теракт со стороны Киева, направленный на устрашение мирного населения. Об этом заявила в понедельник и. о. главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в эфире телеканала «Россия-24».
«Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима. <…> Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», — сказала она.
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