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Глава Мелитополя возложила ответственность за теракт в городе на Киев

12:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв автомобиля в Мелитополе — это теракт со стороны Киева, направленный на устрашение мирного населения. Об этом заявила в понедельник и. о. главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в эфире телеканала «Россия-24».

«Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима. <…> Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», — сказала она.

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