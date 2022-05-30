Порошенко с третьего раза удалось выехать с Украины - депутат

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко смог с третьей попытки пересечь границу Украины. Об этом в понедельник сообщил депутат от его партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Дожали. Порошенко выпущен в Нидерланды на саммит Европейской народной партии <…>. Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции», — написал Арьев на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).