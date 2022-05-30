МО РФ направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности — губернатор
14:12 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона с учетом обстановки в приграничных с Украиной районах, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.
«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья», — сказал Старовойт.
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