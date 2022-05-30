Конфискация резервов РФ в пользу Украины обсуждается, но не гарантируется — еврокомиссар

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация замороженных в ЕС резервов России обсуждается, но процесс трансформации представляется сложным с юридической точки зрения и результат не гарантирован. Об этом заявил в понедельник в Ассоциации иностранной прессы еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Передача [российских] резервов [Украине] обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы», — сказал Джентилони.