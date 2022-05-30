Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
14:38 30.05.2022
С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ставки были снижены как по базовой программе (теперь от 10.9%), так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» по 1,5% годовых.
Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше – кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых.
Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ и теперь он составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования – до 30 лет.
По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд руб.
«Банк России снизил ключевую ставку до 11%, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан, – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. – Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия».
Также клиенты сервиса Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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