Польша причастна к затягиванию кризиса на Украине — посол РФ в Варшаве

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша принадлежит к категории стран НАТО и ЕС, которые делают ставку на затягивание кризиса на Украине. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается позиции Польши в отношении развития ситуации в Донбассе и на Украине, то да, Польша вместе с Соединенными Штатами, вместе с прибалтами, с Великобританией как раз принадлежит к категории стран НАТО и Евросоюза, которые подчеркнуто делают ставку на затягивание конфликта, на истощение, как они опять же рассчитывают, ресурсов России, и в этих целях [они] готовы воевать „до последнего украинца“, — сказал он.