Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно — министр
15:32 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша завершила бесплатные поставки топлива на Украину. Об этом заявила в опубликованном в понедельник интервью порталу «Бизнес алерт» министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки [крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании] Orlen [„Орлен“], требующие больших логистических усилий», — проинформировала она.
«Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось запустить другие каналы поставок. Мы постоянно их реализуем, сохраняя в приоритете обеспечение польского рынка», — добавила министр. «Топливные компании на Украине хорошо справляются. Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, там не видно рыночного потенциала», — указала она.
Украинские власти на прошлой неделе приостановили государственное регулирование цен на автомобильное топливо с целью насыщения рынка на фоне растущего дефицита бензина и дизеля. Как писали украинские СМИ, в стране отмечается острая нехватка топлива на заправках, водители вынуждены часами простаивать в очередях на АЗС, заправки ограничивают объем продажи бензина и дизеля на одну машину. Украинские СМИ отмечают, что причины дефицита могут быть связаны с повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающей отрасли.
Президент страны Владимир Зеленский сообщил на прошлой неделе, что в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в числе других тем поднял вопрос о поставках топлива на Украину. Зеленский также обсуждал вопрос о возможных поставках горючего с руководством Объединенных Арабских Эмиратов.
НОВОСТИ
- 16:00 30.05.2022
- В Запорожской области созданы органы, принимающие заявления на паспорт РФ
- 15:15 30.05.2022
- Андрей Воробьев сообщил о повышении размера социальных выплат в Московской области
- 15:12 30.05.2022
- Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на визы и вид на жительство
- 15:00 30.05.2022
- Польша причастна к затягиванию кризиса на Украине — посол РФ в Варшаве
- 14:38 30.05.2022
- Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
- 14:32 30.05.2022
- Конфискация резервов РФ в пользу Украины обсуждается, но не гарантируется — еврокомиссар
- 14:12 30.05.2022
- МО РФ направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности — губернатор
- 14:00 30.05.2022
- Порошенко с третьего раза удалось выехать с Украины - депутат
- 13:32 30.05.2022
- Курсы доллара и евро падают более чем на 3,8 руб., ниже 63 руб. и 65 руб. соответственно
- 13:20 30.05.2022
- В Москве выявили 191 случай заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать