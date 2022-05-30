Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно — министр

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша завершила бесплатные поставки топлива на Украину. Об этом заявила в опубликованном в понедельник интервью порталу «Бизнес алерт» министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки [крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании] Orlen [„Орлен“], требующие больших логистических усилий», — проинформировала она.

«Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось запустить другие каналы поставок. Мы постоянно их реализуем, сохраняя в приоритете обеспечение польского рынка», — добавила министр. «Топливные компании на Украине хорошо справляются. Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, там не видно рыночного потенциала», — указала она.

Украинские власти на прошлой неделе приостановили государственное регулирование цен на автомобильное топливо с целью насыщения рынка на фоне растущего дефицита бензина и дизеля. Как писали украинские СМИ, в стране отмечается острая нехватка топлива на заправках, водители вынуждены часами простаивать в очередях на АЗС, заправки ограничивают объем продажи бензина и дизеля на одну машину. Украинские СМИ отмечают, что причины дефицита могут быть связаны с повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающей отрасли.

Президент страны Владимир Зеленский сообщил на прошлой неделе, что в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в числе других тем поднял вопрос о поставках топлива на Украину. Зеленский также обсуждал вопрос о возможных поставках горючего с руководством Объединенных Арабских Эмиратов.