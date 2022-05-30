Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине позиции гаубиц итальянского производства
16:12 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские артиллеристы в рамках спецоперации с помощью высокоточных боеприпасов уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, поставляемых на Украину. Соответствующие кадры в понедельник обнародовало Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции 155 мм буксируемых гаубиц итальянского производства, поставляемых в Украину», — говорится в комментарии к видео.
По данным ведомства, позиция была обнаружена средствами артиллерийской разведки, а доразведка была произведена с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).
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