Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине позиции гаубиц итальянского производства

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские артиллеристы в рамках спецоперации с помощью высокоточных боеприпасов уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, поставляемых на Украину. Соответствующие кадры в понедельник обнародовало Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции 155 мм буксируемых гаубиц итальянского производства, поставляемых в Украину», — говорится в комментарии к видео.

По данным ведомства, позиция была обнаружена средствами артиллерийской разведки, а доразведка была произведена с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).