0
0
0
НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине позиции гаубиц итальянского производства

16:12 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские артиллеристы в рамках спецоперации с помощью высокоточных боеприпасов уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, поставляемых на Украину. Соответствующие кадры в понедельник обнародовало Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции 155 мм буксируемых гаубиц итальянского производства, поставляемых в Украину», — говорится в комментарии к видео.

По данным ведомства, позиция была обнаружена средствами артиллерийской разведки, а доразведка была произведена с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 30.05.2022
В Запорожской области созданы органы, принимающие заявления на паспорт РФ
0
43
15:32 30.05.2022
Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно — министр
0
112
15:15 30.05.2022
Андрей Воробьев сообщил о повышении размера социальных выплат в Московской области
0
126
15:12 30.05.2022
Посольство Дании в Москве приостанавливает прием заявлений на визы и вид на жительство
0
111
15:00 30.05.2022
Польша причастна к затягиванию кризиса на Украине — посол РФ в Варшаве
0
120
14:38 30.05.2022
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
0
185
14:32 30.05.2022
Конфискация резервов РФ в пользу Украины обсуждается, но не гарантируется — еврокомиссар
0
218
14:12 30.05.2022
МО РФ направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности — губернатор
0
237
14:00 30.05.2022
Порошенко с третьего раза удалось выехать с Украины - депутат
0
265
13:32 30.05.2022
Курсы доллара и евро падают более чем на 3,8 руб., ниже 63 руб. и 65 руб. соответственно
0
294

Возврат к списку