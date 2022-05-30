США не будут отправлять Киеву ракеты, позволяющие наносить удары по территории РФ — Байден

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не станут отправлять на Украину ракетные системы, дальность действия которых позволила бы Киеву наносить удары по российской территории.

«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», — сказал американский лидер. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.