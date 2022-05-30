0
0
109
НОВОСТИ

ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы — Боррель

18:40 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти с Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе.

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:20 30.05.2022
Нидерландская Gasterra отказалась платить за газ в рублях — заявление
0
0
18:00 30.05.2022
В Лувре мужчина бросил куском торта в "Джоконду"
0
149
17:32 30.05.2022
ЕС не ввел эмбарго на нефть из РФ из-за безответственной позиции ЕК — Орбан
0
215
17:12 30.05.2022
США не будут отправлять Киеву ракеты, позволяющие наносить удары по территории РФ — Байден
0
265
17:00 30.05.2022
В ЮФО предотвращено 11 терактов, в том числе четыре — по «керченскому» сценарию
0
221
16:32 30.05.2022
Темпы спада экономики РФ в 2022 г. будут гораздо ниже, чем прогнозировалось — Силуанов
0
257
16:12 30.05.2022
Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине позиции гаубиц итальянского производства
0
284
16:00 30.05.2022
В Запорожской области созданы органы, принимающие заявления на паспорт РФ
0
279
15:32 30.05.2022
Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно — министр
0
378
15:15 30.05.2022
Андрей Воробьев сообщил о повышении размера социальных выплат в Московской области
0
324

Возврат к списку