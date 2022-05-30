ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы — Боррель
18:40 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти с Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе.
«Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.
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