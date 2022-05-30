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Ряду украинских пленных грозит смертная казнь - глава Минюста ДНР

20:40 30.05.2022 Источник: Интерфакс

Некоторым украинским пленным, в том числе сдавшимся на "Азовстали", грозит высшая мера наказания - смертная казнь, заявил "Интерфаксу" глава министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко.

"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь", - заявил Сироватко в понедельник.

Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч украинских военных находятся в плену на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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