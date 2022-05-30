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Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме

22:40 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с Москвой, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года, <…> всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, <…> до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года „О назначении референдума Республики Южная Осетия“, — говорится в документе.

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