0
0
0
НОВОСТИ

Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти

09:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине", - добавил Мишель.

Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 30.05.2022
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме
0
599
22:00 30.05.2022
Цена нефти Brent поднялась выше $117 за баррель
0
545
21:20 30.05.2022
В Донецке зафиксированы самые серьезные обстрелы с 2014 года — Мининформации ДНР
0
676
20:40 30.05.2022
Ряду украинских пленных грозит смертная казнь - глава Минюста ДНР
0
748
20:00 30.05.2022
Обстрел Донецка был произведен из американских гаубиц М777 - Мининформации ДНР
0
740
19:20 30.05.2022
Нидерландская Gasterra отказалась платить за газ в рублях — заявление
0
694
18:40 30.05.2022
ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы — Боррель
0
757
18:00 30.05.2022
В Лувре мужчина бросил куском торта в "Джоконду"
0
711
17:32 30.05.2022
ЕС не ввел эмбарго на нефть из РФ из-за безответственной позиции ЕК — Орбан
0
835
17:12 30.05.2022
США не будут отправлять Киеву ракеты, позволяющие наносить удары по территории РФ — Байден
0
852

Возврат к списку