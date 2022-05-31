Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти
09:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он.
"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине", - добавил Мишель.
Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.
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