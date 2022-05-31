Арестович пугает администрацию Байдена "образцово-показательной истерикой"

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина устроит США "образцово-показательную истерику", если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя планы США передать Киеву такие системы.

"Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <...>. Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику", - приводит украинское издание "Страна" слова Арестовича.

Он также прокомментировал заявления Байдена о том, что Вашингтон не планирует поставлять к этим комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные смогли бы обстреливать территорию РФ. "Но нам и 70 км с головой хватит", - сказал Арестович.

В понедельник Байден заявил журналистам, что Вашингтон "не станет отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение президента США разумным. Американские лидер не уточнил, о каких именно системах идет речь. Газета "Вашингтон пост" сообщила в понедельник со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, что Байден не исключил отправку Украине РСЗО, эта возможность продолжает рассматриваться, однако поставки ракет большой дальности не обсуждаются. При этом "Вашингтон пост" ранее отмечала со ссылкой на свои источники, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоены тем, что предоставление Украине ракет максимальной дальности может привести к серьезной эскалации в связи с тем, что ВСУ получат возможность "запускать ракеты по территории России".