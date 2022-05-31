ЕС будет финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы — фон дер Ляйен

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», — сказала она.