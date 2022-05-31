0
0
155
НОВОСТИ

ЕС будет финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы — фон дер Ляйен

09:20 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 31.05.2022
ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
0
13
10:20 31.05.2022
ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц
0
53
10:05 31.05.2022
«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
0
78
10:00 31.05.2022
Цена нефти Brent превысила $120 за баррель
0
80
09:32 31.05.2022
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку
0
150
09:05 31.05.2022
Арестович пугает администрацию Байдена "образцово-показательной истерикой"
0
238
09:00 31.05.2022
Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти
0
262
22:40 30.05.2022
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме
0
676
22:00 30.05.2022
Цена нефти Brent поднялась выше $117 за баррель
0
602
21:20 30.05.2022
В Донецке зафиксированы самые серьезные обстрелы с 2014 года — Мининформации ДНР
0
738

Возврат к списку