Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 08:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В представительстве сообщают, что уже в 08:03 украинские силовики выпустили по Петровскому району еще шесть снарядов калибра 122 мм.

Прифронтовой Петровский район, расположенный на западе Донецка, с самого начала конфликта в Донбассе остается одной из наиболее обстреливаемых частей столицы ДНР. В районе функционируют, в частности, крупные угледобывающие предприятия — шахта им. Челюскинцев и шахта «Трудовская», а также хлебный и машиностроительный заводы. С середины февраля 2022 года в Петровском районе более десяти мирных жителей погибли в результате украинских обстрелов, более 100 человек получили ранения, повреждено как минимум 750 домов.