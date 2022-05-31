Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку
09:32 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 08:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В представительстве сообщают, что уже в 08:03 украинские силовики выпустили по Петровскому району еще шесть снарядов калибра 122 мм.
Прифронтовой Петровский район, расположенный на западе Донецка, с самого начала конфликта в Донбассе остается одной из наиболее обстреливаемых частей столицы ДНР. В районе функционируют, в частности, крупные угледобывающие предприятия — шахта им. Челюскинцев и шахта «Трудовская», а также хлебный и машиностроительный заводы. С середины февраля 2022 года в Петровском районе более десяти мирных жителей погибли в результате украинских обстрелов, более 100 человек получили ранения, повреждено как минимум 750 домов.
НОВОСТИ
- 10:32 31.05.2022
- ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
- 10:20 31.05.2022
- ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц
- 10:05 31.05.2022
- «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
- 10:00 31.05.2022
- Цена нефти Brent превысила $120 за баррель
- 09:20 31.05.2022
- ЕС будет финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы — фон дер Ляйен
- 09:05 31.05.2022
- Арестович пугает администрацию Байдена "образцово-показательной истерикой"
- 09:00 31.05.2022
- Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти
- 22:40 30.05.2022
- Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме
- 22:00 30.05.2022
- Цена нефти Brent поднялась выше $117 за баррель
- 21:20 30.05.2022
- В Донецке зафиксированы самые серьезные обстрелы с 2014 года — Мининформации ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать