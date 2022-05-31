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НОВОСТИ

Цена нефти Brent превысила $120 за баррель

10:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 2%, торгуясь выше $120 за баррель впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 9:15 мск, стоимость Brent росла на 2,1%, до $120,07 за баррель.

К 9:18 мск стоимость Brent замедлила рост и находится на уровне $119,8 за баррель (+1,87%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 3,51% — до $119,11 за баррель.

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