ВВС Тайваня приостановили тренировки военных пилотов после крушения самолета

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня во вторник объявили о приостановке тренировок военных летчиков в связи с крушением военного учебного самолета AT-3. Об этом сообщило центральное информационное агентство китайского острова, который с 1949 года управляется собственной администрацией.

"Мы приостановили летные тренировки для курсантов всех авиационных училищ", - приводит агентство слова командующего штабом тайваньских ВВС Хуан Чживэя.

По его словам, незадолго до ЧП пилот проинформировал, что полет "проходит нормально". В дальнейшем летчик так и не сообщил о каких-либо проблемах с самолетом.

Как уточнили тайваньские ВВС, разбившийся самолет за все время эксплуатации налетал более 6 тыс. часов. 17 февраля он прошел генеральную проверку, после чего находился в воздухе еще 78 часов.

Ранее власти Тайваня сообщили, что в районе города Гаосюн на юге острова разбился самолет военного авиационного училища, пилот погиб. Примерно в 08:03 по пекинскому времени (03:03 мск) он исчез с радаров. За штурвалом находился 23-летний младший лейтенант. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.