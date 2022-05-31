ВВС Тайваня приостановили тренировки военных пилотов после крушения самолета
11:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня во вторник объявили о приостановке тренировок военных летчиков в связи с крушением военного учебного самолета AT-3. Об этом сообщило центральное информационное агентство китайского острова, который с 1949 года управляется собственной администрацией.
"Мы приостановили летные тренировки для курсантов всех авиационных училищ", - приводит агентство слова командующего штабом тайваньских ВВС Хуан Чживэя.
По его словам, незадолго до ЧП пилот проинформировал, что полет "проходит нормально". В дальнейшем летчик так и не сообщил о каких-либо проблемах с самолетом.
Как уточнили тайваньские ВВС, разбившийся самолет за все время эксплуатации налетал более 6 тыс. часов. 17 февраля он прошел генеральную проверку, после чего находился в воздухе еще 78 часов.
Ранее власти Тайваня сообщили, что в районе города Гаосюн на юге острова разбился самолет военного авиационного училища, пилот погиб. Примерно в 08:03 по пекинскому времени (03:03 мск) он исчез с радаров. За штурвалом находился 23-летний младший лейтенант. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.
НОВОСТИ
- 12:05 31.05.2022
- Авиация ВС РФ уничтожила до 290 украинских националистов и самолет Су-25
- 12:00 31.05.2022
- В Москве выявили 190 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 31.05.2022
- На «Азовстали» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских военных — Пушилин
- 11:20 31.05.2022
- В России выявили 3 526 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 31.05.2022
- Володин назвал проект о регистрации сирот по адресу местной администрации важнейшим за май
- 10:32 31.05.2022
- ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
- 10:20 31.05.2022
- ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц
- 10:05 31.05.2022
- «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
- 10:00 31.05.2022
- Цена нефти Brent превысила $120 за баррель
- 09:32 31.05.2022
- Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать