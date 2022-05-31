ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник вечером интервью газетам «Нойе Берлинер Редакционсгемайншафт», «Штутгартер цайтунг» и «Штутгартер нахрихтен».

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. В то же время канцлер выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом в связи с отсутствием военной поддержки Украины. «Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений», — подчеркнул Шольц. «Эти заказы выполняются», — добавил он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.