ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
10:32 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил в интервью ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник.
«От жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов мы неоднократно слышали о том, что киевские боевики выселяли людей из домов, чтобы оборудовать в них огневые точки», — рассказал он.
Кроме того, продолжил Пасечник, ВСУ размещают большое количество военной техники в жилых массивах. «Все это, конечно же, приостанавливает продвижение наших войск. Мы в отличие от Киева действуем так, чтобы нанести минимум ущерба инфраструктуре и мирным жителям», — обратил внимание глава ЛНР.
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