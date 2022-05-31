ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил в интервью ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник.

«От жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов мы неоднократно слышали о том, что киевские боевики выселяли людей из домов, чтобы оборудовать в них огневые точки», — рассказал он.

Кроме того, продолжил Пасечник, ВСУ размещают большое количество военной техники в жилых массивах. «Все это, конечно же, приостанавливает продвижение наших войск. Мы в отличие от Киева действуем так, чтобы нанести минимум ущерба инфраструктуре и мирным жителям», — обратил внимание глава ЛНР.