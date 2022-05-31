«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
10:05 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» подтвердил полную остановку во вторник поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга.
«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», — сказано в сообщении.
Контрагенты были своевременно проинформированы о том, что платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, отмечает «Газпром».
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