На «Азовстали» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских военных — Пушилин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при осмотре территории завода «Азовсталь» были обнаружены несколько «заблудившихся» украинских военных.

«Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправленных к своим товарищам», — сказал он во вторник в эфире телеканала «Соловьев Live».