В России выявили 3 526 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 526, до 18 331 363. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 486, до 17 739 356. Днем ранее там заявляли о 4 019 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 88, до 379 117. Днем ранее было зарегистрировано 74 смерти.