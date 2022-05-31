В Москве выявили 190 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 190 против 191 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,007%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 770 568 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 12 днем ранее, до 43 734.