В Москве выявили 190 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 190 против 191 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,007%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 770 568 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 12 днем ранее, до 43 734.
НОВОСТИ
- 12:05 31.05.2022
- Авиация ВС РФ уничтожила до 290 украинских националистов и самолет Су-25
- 11:32 31.05.2022
- На «Азовстали» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских военных — Пушилин
- 11:20 31.05.2022
- В России выявили 3 526 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 31.05.2022
- Володин назвал проект о регистрации сирот по адресу местной администрации важнейшим за май
- 11:00 31.05.2022
- ВВС Тайваня приостановили тренировки военных пилотов после крушения самолета
- 10:32 31.05.2022
- ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
- 10:20 31.05.2022
- ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц
- 10:05 31.05.2022
- «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
- 10:00 31.05.2022
- Цена нефти Brent превысила $120 за баррель
- 09:32 31.05.2022
- Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать