Авиация ВС РФ уничтожила до 290 украинских националистов и самолет Су-25

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила до 290 националистов, также в районе Николаевской области был сбит самолет Су-25 Украины. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики.