Авиация ВС РФ уничтожила до 290 украинских националистов и самолет Су-25
12:05 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила до 290 националистов, также в районе Николаевской области был сбит самолет Су-25 Украины. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он.
По словам Конашенкова, также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики.
НОВОСТИ
- 12:00 31.05.2022
- В Москве выявили 190 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 31.05.2022
- На «Азовстали» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских военных — Пушилин
- 11:20 31.05.2022
- В России выявили 3 526 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 31.05.2022
- Володин назвал проект о регистрации сирот по адресу местной администрации важнейшим за май
- 11:00 31.05.2022
- ВВС Тайваня приостановили тренировки военных пилотов после крушения самолета
- 10:32 31.05.2022
- ВСУ выселяли жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь — Пасечник
- 10:20 31.05.2022
- ФРГ вскоре будет иметь «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО — Шольц
- 10:05 31.05.2022
- «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
- 10:00 31.05.2022
- Цена нефти Brent превысила $120 за баррель
- 09:32 31.05.2022
- Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать