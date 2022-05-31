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Киев заминировал брошенные на «Азовстали» тела боевиков, чтобы обвинить ВС РФ — МО РФ

12:20 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные и боевики оставили в подземных сооружениях «Азовстали» фургон с телами 152 погибших, которые были заминированы по прямому указанию из Киева для провокации против России, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината „Азовсталь“, где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования „Азов“, российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — сказал Конашенков.

По его словам, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины, совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел. «По результатам допросов пленных боевиков „Азова“ установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую „репутацию“ киевского режима и лично [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул Конашенков.

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