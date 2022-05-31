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НОВОСТИ

На упаковках сигарет предложили размещать информацию о годовых тратах курильщика

12:32 31.05.2022

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко имеются в распоряжении RT.

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