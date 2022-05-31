Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в еврозоне вышла в мае на очередной рекорд в 8,1% в годовом исчислении после 7,4% в апреле. Об этом сообщило во вторник европейское статистическое агентство — Евростат.