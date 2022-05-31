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В основе санкций Запада — ненависть к русским, они направлены против народа РФ — Медведев

13:05 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Запада направлены конкретно против народа России, в основе этих решений лежит именно ненависть к русским, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Против кого это все? Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России», — написал политик во вторник в своем телеграм-канале. «Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — подчеркнул Медведев.

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