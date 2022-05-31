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Украинские власти заявили, что ВСУ могут оставить Северодонецк — ТВ

13:20 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оставить Северодонецк в связи с продвижением войск РФ и Луганской Народной Республики вглубь города. Об этом во вторник заявил глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

«[Россияне] ведут наступление на Северодонецк с нескольких направлений. К сожалению, им уже удалось войти в город, и ситуация очень тяжелая», — сказал он. На вопрос о том, может ли Северодонецк быть оставлен ВСУ, Гайдай ответил, что, «если им нужно будет отойти за реку, в Лисичанск, чтобы сохранить войска, они, возможно, это сделают».

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