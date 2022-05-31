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НОВОСТИ

Украинские военные обстреляли дом престарелых в Стаханове, есть погибшие и раненые

13:32 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибшие и раненые есть в доме престарелых в Стаханове, загоревшемся после обстрелов ВСУ, проводится спасательная операция. Об этом заявил во вторник помощник министра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев в эфире Первого канала.

«Сейчас идет спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего: откуда били, кто бил, и я уверен в том, что генеральная прокуратура в ближайшее время озвучит всех тех преступников, которые совершили этот чудовищный обстрел и убийства мирных граждан в мирном городе», — сказал он.

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