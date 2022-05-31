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ФРГ ведет двойную игру в отношении Украины - СМИ

14:00 31.05.2022 Источник: Газета.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру, делая вид, что поддерживает Украину. Такое мнение выразил директор Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания The Spectator.

В материале говорится, что в недавнем обращении к украинцам канцлер Германии заявил, что ФРГ на их стороне. При этом, указывает Мюнхау, Берлин не поставлял оружие Киеву с марта и «срывает обещанные поставки».

«Его заявления, вероятно, адресованы доверчивым немецким СМИ, всегда проправительственным, независимо от того, кто находится у власти <...> игра, в которую играет Шольц, довольно очевидна. Правительство Германии уделяет первоочередное внимание своим коммерческим отношениям с Россией, как и всегда, делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО», — подчеркивается в статье.

Мюнхау называет сложившуюся ситуацию «старой двойной игрой между Востоком и Западом» и полагает, что российские власти делают ставку на слабость Европы, вызванную расколом между государствами ЕС.

«Немецкий меркантилизм нежизнеспособен. Либо немецкая политика положит этому конец, чего она пока не показывает, либо это приведет к фрагментации ЕС», — резюмирует автор.  Газета.Ru

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