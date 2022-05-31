Штаб-квартира Сбера признана лучшим офисом страны по версии Best Office Awards 2022

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Новая штаб-квартира Сбера в Москве на Кутузовском, 32 завоевала гран-при самой престижной российской премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров. Помимо главного приза офис Сбера признан победителем в номинации «Комфорт и эргономика».

Строительство и реконструкция новой штаб-квартиры: двух высотных башен и входного пространства между ними, которые являются частью нового кампуса Сбера в Москве, завершилось летом 2021 года. Дизайн интерьеров обеих башен разработало швейцарское архитектурное бюро Evolution Design, давний партнер Сбера. Объем проекта – более чем 40 этажей в каждой башне общей площадью 143 тыс. кв. м.

В основе проекта – отказ от устаревшей кабинетной системы и переход к гибкой системе Agile с многообразием зон для совместной и уединенной работы. Такое пространство ускоряет разработку продукта и дает возможность компании быть в целом гибче. Открытая, экологичная, инновационная рабочая среда мотивирует творить и развиваться.

«Деловой кластер Сбер Сити площадью 600 тыс. кв. м – крупнейший строительный проект Сбера. Он совместил все направления бизнеса и стал площадкой для внедрения инноваций, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Наша главная задача – сделать офис комфортным и безопасным для десятков тысяч сотрудников, которые в нем работают. Потому при создании штаб-квартиры Сбера особое внимание уделялось экологической составляющей. Наша штаб-квартира уже не раз становилась обладателем Best Office Award и это огромная заслуга всей команды, которая работала над проектом».

Вход в башни осуществляется через впечатляющий стеклянный объем атриума параболической формы, связывающий оба высотных здания в один ансамбль. Планировка обеих башен схожа: с 1 по 40 этажи спроектированы офисные пространства для разных направлений бизнеса, на самых верхних этажах находятся коворкинги, залы заседаний, представительские офисы руководства.

Закрепленные за сотрудниками рабочие места и hot desking (незакрепленные рабочие места) размещены вдоль внешнего фасада для максимального доступа дневного света. В дополнение на каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы, телефонные будки и комнаты для спокойной и сосредоточенной работы. А кроме этого – несколько кофе-поинтов, питьевые системы с «умными» кранами, игровая комната, мини-тренажерный уголок, также есть велотренажеры, массажные кресла и капсулы для короткого сна, помогающего восстановить силы.

На верхних этажах находятся большие зоны коворкинга с совершенно разными тематиками. SberChill – тихий центр для сосредоточенной и уединенной работы, где запрещены телефонные звонки и видеоконференции. Пространство, залитое дневным светом, словно джунгли – с висячими садами из живых растений, потолками из мха и стеной с водопадом.

Второй коворкинг задуман как оживленный центр для мозговых штурмов и место для встреч и общения с коллегами. Здесь есть винтажный автобус, преобразованный в рабочую зону, большой комфортный диван и футбольные столы – все это на фоне 10-метровой стены с граффити, созданной группой российских художников.

Спорт и здоровье являются неотъемлемой частью корпоративной культуры Сбера, поэтому архитекторы спроектировали на 40-м этаже тренажерный зал с самым современным фитнес-оборудованием.

Премия Best Office Award присуждается ежегодно. Ее авторитетное жюри состоит из 40 экспертов: известных архитекторов, крупных консультантов офисной недвижимости, девелоперов, административных директоров, проджект-менеджеров.