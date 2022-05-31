Две трети доходной части бюджета Украины составляют иностранные средства — Минфин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. Об этом во вторник заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный — это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистичным оценкам, сейчас покрывают лишь треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», — цитирует Марченко агентство УНИАН.

Именно поэтому помощь иностранных государств и организаций стала важнейшим источником доходов госбюджета, указал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что бюджетный дефицит Украины составляет пять млрд долларов ежемесячно.