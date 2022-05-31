ВМФ РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды — Лавров
14:32 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морской флот (ВМФ) России обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Украина решит проблемы разминирования своих территориальных вод. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.
«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он.
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — подчеркнул Ларов.
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